«Свято место пусто не бывает»: Путин ответил на вопрос о своём преемнике

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос, есть ли люди, способные стать его преемником.

Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет, — сказал он.

С другой стороны, Путин считает своей ответственностью дать рекомендации людям, которые захотят занять должность президента. По его мнению, так происходит во всех странах мира.

При этом глава государства подчеркнул, что россияне выбирают руководителя страны при помощи тайного голосования. Он выразил надежду, что когда придёт время, он сможет назвать человека, который способен «возглавить такую замечательную страну, как наша Родина».

Также политик заявил, что его предшественник Борис Ельцин не передавал ему свой пост.

В апреле Путин подписал закон, который «обнуляет» его предыдущие сроки на посту главы государства и позволяет ему ещё два раза занять эту должность. Кроме того, законодательные изменения позволяют экс-президенту Дмитрию Медведеву занимать должность главы государства ещё два раза.

«Обнуление» президентских сроков — часть поправок в Конституцию России, которые были приняты летом 2020 года. Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы проанализировали эти изменения и пришли к выводу, что они ведут к усилению роли президента.

Прямая линия стартовала 30 июня в 12:00 мск. Мероприятие стало 18-м по счёту. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, больше всего граждан интересуют такие темы, как состояние экономики и выход страны из кризиса.

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