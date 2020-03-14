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Здание роддома № 8 в Москве будет временно перепрофилировано в стационар для больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Как утверждают в ведомстве, инициатором такого решения стали сами врачи, которые работают в медицинском учреждении. Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжёлым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией, —...