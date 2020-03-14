Волоколамский митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей Московского патриархата, пообещал, что священники будут приходить к инфицированным коронавирусом.
Конечно, священники будут посещать больных, в том числе инфицированных вирусом [COVID-19], по их просьбе. Конечно, Церковь никого не оставит в беде, — цитирует священнослужителя РИА Новости.
Митрополит Иларион выступил в программе «Церковь и мир» в эфире «России 24».
Как писал NEWS.ru, на территории России подтверждены 54 случая заражения COVID-19. Министерство просвещения рекомендовало переводить школы на дистанционное обучение. Массовые мероприятия запрещены в Москве, но РПЦ отказалась отменить богослужения.
Заражены не менее 147 тысяч человек более чем в 120 странах, коронавирусная инфекция стала пандемией. Погибли 5,5 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.