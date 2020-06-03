Батюшки специального назначения причастили более 400 больных коронавирусом

https://static.news.ru/photo/420d16dc-a5db-11ea-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.miloserdie.ru

Специально подготовленные священники причастили на дому более 400 больных коронавирусом и членов их семей в Москве. Служители церкви совершили более 300 выездов к прихожанам.

Все священники приходят к больным в специальных костюмах и средствах защиты.

Священникам удалось причастить более четырёхсот человек: помимо непосредственно болеющих коронавирусом, как правило, к таинству причастия на дому приступают многие члены семьи болеющего, — говорится в сообщении пресс-службы синодального отдела Московского патриархата по благотворительности.

Направления помощи обсуждаются церковью и на межрегиональной ежегодной конференции, которая в этом году впервые проходит в онлайн-формате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московское духовенство и монашествующих начнут тестировать на антитела к коронавирусной инфекции. Такое решение было принято в связи с предстоящими планами вновь открыть храмы для молящихся.