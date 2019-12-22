https://static.news.ru/photo/2ccda4c6-24e9-11ea-8132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церковь должна быть на «передовой» борьбы с домашним насилием, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал священников лично улаживать подобные конфликты в семьях.

На передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь, которая призвана воспитывать людей таким образом, чтобы им в голову не приходило нарушать закон, заявил Патриарх.

Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы. Ваше присутствие может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что внесение в Госдуму итоговой версии закона о профилактике семейно-бытового насилия сдвигается на конец января 2020 года.