Священнику запретили проводить службу после панихиды по Навальному Патриарх запретил в служении священника, проводившего панихиду по Навальному

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал документ, согласно которому клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в Москве Димитрия Сафронова запрещают в священнослужении. Известно, что он проводил панихиду по умершему Алексею Навальному. Соответствующий документ опубликован на сайте московской епархии РПЦ.

Иерей Димитрий Сафронов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе г. Москвы, освобождается от несомого послушания, запрещается в священнослужении сроком на три года без права преподания благословения, ношения рясы и священнического креста и направляется на три года в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках, — говорится в документе.

Уточняется, что по окончании срока несения епитимьи будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения. При этом причины подобного решения не сообщаются.

Ранее сообщалось, что МВД России начало экспертизу в отношении Юлии Навальной на предмет призыва к антироссийским санкциям. Результаты проверки будут готовы только во второй половине текущего года, сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который направил соответствующий запрос.