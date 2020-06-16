Священника РПЦ отстранили от служения из-за членства в «Единой России»

https://static.news.ru/photo/acc0f046-afd8-11ea-a047-fa163e074e61_660.jpg Игорь Пашменов Фото: mitropolia-simbirsk.ru

Ульяновского священника Игоря Пашменова запретили в служении из-за членства в «Единой России». Указ об этом издал глава Симбирской епархии митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.

В своём решении он сослался на постановление Священного синода, в котором сказано о «недопустимости членства лиц в священном сане в политических партиях».

Протоиерей выведен за штат епархии на три года и освобождён от должности настоятеля храма в честь Рождества Христова, который расположен в селе Арбузовке Цильнинского района Ульяновской области.

Указ митрополита обнародовал Telegram-канал «Расстрига». В региональном отделении партии агентству РИА Новости эту информации подтвердили . Там отметили, что незадолго до принятого Симбирской епархией решения получали запрос, достоверна ли информация о партийности священника.

Там отметили, что устав политического движения не накладывает каких-либо ограничений на священнослужителей.

Между тем, по данным ИА Regnum, протоиерей стал членом «Единой России» по благословению симбирского митрополита Прокла, который руководил епархией с 2012 по 2014 годы. Не вызывала вопросов партийная работа Игоря Пашменова и у следующих правящих архиереев Феофана и Анастасия. Однако митрополит Иосиф счёл такое совмещение неуместным.

Известно, что несколько месяцев назад протоиерей вошёл в политический совет «Единой России», а также состоял в местной Общественной палате.

Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. В указе предстоятеля Русской православной церкви было сказано, что поводом для такого решения стала критика скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, что сочли публичным оскорблением, а также «предыдущие деяния» протодиакона, известного в некотором роде оппозиционной позицией к происходящему в Церкви.

Некоторое время спустя стало известно о схожем наказании настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, которого называют духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Тот резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.