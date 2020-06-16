Священника РПЦ отстранили от служения из-за членства в «Единой России»

Ульяновского священника Игоря Пашменова запретили в служении из-за членства в «Единой России». Указ об этом издал глава Симбирской епархии митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф.
В своём решении он сослался на постановление Священного синода, в котором
Протоиерей выведен за штат епархии на три года и освобождён от должности настоятеля храма в честь Рождества Христова, который расположен в селе Арбузовке Цильнинского района Ульяновской области.
Указ митрополита
Там отметили, что устав политического движения не накладывает каких-либо ограничений на священнослужителей.
Между тем, по данным ИА Regnum, протоиерей
Известно, что несколько месяцев назад протоиерей вошёл в политический совет «Единой России», а также состоял в местной Общественной палате.
Ранее, как писал NEWS.ru, патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева. В указе предстоятеля Русской православной церкви было сказано, что поводом для такого решения стала критика скончавшегося от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, что сочли публичным оскорблением, а также «предыдущие деяния» протодиакона, известного в некотором роде оппозиционной позицией к происходящему в Церкви.
Некоторое время спустя стало известно о схожем наказании настоятеля Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия, которого называют духовным наставником депутата Госдумы Натальи Поклонской. Тот резко высказался против приостановки работы храмов в условиях распространения коронавируса и проклял сторонников данной меры.
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