Священник выразил мнение по поводу пророчества о смерти папы римского Священник Тимашов усомнился в пророчестве о смерти папы римского

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Папа римский Франциск

После смерти папы Римского Франциска якобы может наступить Судный день, поскольку так говорится в пророчестве, однако священник католической церкви Сергей Тимашов в беседе с aif.ru относится к предсказаниям скептически. По его мнению, все, что Бог хотел сказать людям, он сказал в Библии, все остальное лишь частные мнения.

Нет никаких оснований считать, что сейчас (после смерти папы римского Франциска. — NEWS.ru) будет иначе, чем во все предыдущие случаи (смерти понтификов. — NEWS.ru). Будут выборы нового папы, Господь на кого-то укажет кардиналам, — отметил Тимашов.

Речь идет о рукописи «Пророчество о 112 верховных понтификах», автором которого является святой Малахий, архиепископ из Северной Ирландии, живший в XII веке. Согласно документу, после 112-го папы наступит конец света и начнется Страшный Суд.

Ранее стало известно, что похороны папы Римского должны пройти по упрощенной процедуре, утвержденной самим папой в ноябре 2024 года. Франциск поручил изменить некоторые обряды, чтобы лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа. В итоге некоторые устаревшие элементы процедуры были исключены, например, для погребения больше не будут использовать три саркофага. Также по новому порядку тело сразу поместят в гроб, который выставят в открытом виде.

Также выяснилось, что глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок примет участие в выборе папы римского. При этом кардинал открыто поддерживает ВСУ и президента Украины Владимира Зеленского. В СМИ появилась информация, что он прямо в церкви разворачивал украинский флаг, где были маркером отмечены территории Донбасса, занятые ВСУ.