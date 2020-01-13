https://static.news.ru/photo/efe8e2c6-361f-11ea-9bc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernard Jaubert/imageBROKER.com/Global Look Press

Православные россияне могут дарить друг другу любые подарки, даже игрушечных крыс, но только если презент не имеет религиозного значения, а сам даритель не доверяет восточным календарям, рассказал иеромонах РПЦ Феодорит (Сеньчуков).

Просто надо всегда отдавать себе отчет в том, что это игра. Для восточного человека — это жизнь, традиции. А для нас никаких годов крыс и мышей не бывает. Для православного человека любой восточный календарь ничего не значит, — цитирует представителя Церкви РИА Новости.

Сам священник увлекается коллекционированием игрушечных мышей и иногда дарит их «православным, но не зацикленным людям».

Ранее Феодорит (Сеньчуков) заявил, что Старый Новый год — это народный, а не религиозный праздник. Отмечать его в Церкви вовсе не обязательно.

По его словам, 13 и 14 января верующие отмечают два праздника, которые намного важнее молебна на Старый Новый год — Обрезание Господне и день памяти Василия Великого. Православные, по словам Феодорита, стремятся попасть на литургию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отход от христианских норм в ряде протестантских церквей на Западе, в частности благословение однополых браков и разрешение на службу людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, может привести к новым расколам, считают в Московском патриархате.

По мнению главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, уже третья крупная протестантская организация в США столкнулась с расколом из-за решений руководства.

Он напомнил о подобных событиях, произошедших в американской Епископальной церкви в 2009 году, с которой РПЦ поддерживала богословский диалог и реализовывала общие гуманитарные проекты.