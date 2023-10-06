Священник РПЦ объяснил отсутствие крестов на православных иллюстрациях Протоиерей Харитонов: на продукции РПЦ не рисуют кресты во избежание осквернения

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Церковь выступает против изображения крестов на православных иллюстрациях из-за рисков осквернить символ христианства, заявил NEWS.ru настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов. По его словам, в особенности это касается продукции для потребления.

Есть такой момент — символическое изображение бывает разное. Например, мне дочь рассказывала, что в московских автобусах есть изображения храмов на сиденьях — они с крестами. Это непозволительно, потому что, получается, люди сидят на куполах с крестами и невольно оскверняют крест, — объяснил священнослужитель.

Харитонов отметил, что тот же принцип распространяется на шоколад и другую церковную продукцию, предназначенную для потребления. К примеру, на обертках, как правило, изображают шпили, а не кресты, потому что они потом выбрасываются в мусорку.

Тут двоякое отношение. Всегда церковь выступала за то, чтобы на продовольственной продукции, бытовой кресты не изображались просто так, чтобы люди не выбрасывали, не попирали. Не надо рисовать кресты на бутылках с лимонадом или кагором, потому что потом бутылки выбрасываются, — добавил протоиерей.

При этом священник уверен, что изображение крестов на символах городов и государства необходимо, хотя и здесь нужны определенные ограничения. По мнению Харитонова, существует разница между изображением на интернет-сайте или на сиденьях в автобусе. Хотя часто на официальных символах российских городов предпочитают избегать крестов, протоиерей не считает это целенаправленной политикой. В то же время он признал, что некоторые люди действительно выступают против того, чтобы использовать символ христианства на таких изображениях.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что для Новгородской области, где расположен памятник «Тысячелетие России», естественно иметь православный крест в символике. По его словам, не стоит менять исторические символы городов, в том числе связанные с христианской историей.