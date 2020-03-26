https://static.news.ru/photo/37dccdaa-c239-11e9-bbf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Церковный публицист и миссионер иеромонах Макарий заявил, что мировая пандемия коронавируса COVID-19, уже унёсшая более 20 тысяч жизней, является не наказанием, а «научением, вразумлением человечества».

Поводов к научению предостаточно и у каждого из нас, и у человеческого рода в целом, — отметил Макарий в комментарии РИА Новости.

Священнослужитель добавил, что «всё происходящее Богу известно, но не предопределено». Господь, продолжил иеромонах, из любви к людям стал человеком и принял смерть на кресте, поэтому и сейчас «продолжает помогать нам на этом пути».

По мнению Макария, то, что коронавирус сильнее всего ударил по Италии, не означает, что её народ больше провинился перед Всевышним. Иеромонах заявил, что будет неправильным кого-то обвинять и судить.

Как писал NEWS.ru, к 25 марта число заражённых коронавирусом достигло 458 тысяч человек. Жертвами пандемии стали 20,8 тысячи заболевших. Выздоровели более 113 тысяч пациентов.