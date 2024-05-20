Священник рассказал, считается ли грехом кастрация кота Священник Береговой: кастрация кота не считается грехом

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Кастрация кота не считается грехом, рассказал LIFE.ru священник Русской православной церкви Владислав Береговой. По его словам, это приносит спокойствие и животным, и хозяевам.

Животных стерилизовать не грех. Во-первых, потому что это приносит некоторое спокойствие и животным, и их хозяевам и не приходится из-за этой сентиментальности убивать котят или ещё кого-нибудь, потому что «мы стерилизовать не захотели, а котят мы спокойно топим в речке по 12–15 штук», — объяснил священник.

Береговой отметил, что в Православной церкви нет канонов, которые бы закрепляли отношения людей с животными. Кроме того, стерилизация может избавить людей от возможного выкидывания котят на улицу в будущем, заключил священник.

Ранее ветеринарный врач Алексей Князьков рассказал, что практически у всех животных после стерилизации уменьшается активность, а также замедляется обмен веществ и снижается частота мочеиспускания, что приводит к риску развития мочекаменной болезни, особенно у кошек. По его словам, для здоровья питомца необходимо организовать его правильное питание, исключив из него, в частности, молоко и жирную рыбу.

До этого биолог Владимир Рыбалко назвал бесполезной стерилизацию бродячих собак в России. По его словам, применяемая в российских городах система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на улицы) для уменьшения численности бродячих животных дает обратный эффект.