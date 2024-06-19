Священник рассказал, отразится ли на силе молитвы потухшая свеча Священник Береговой: погашенная свеча не влияет на силу произнесенной молитвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погашенная свеча не влияет на силу произнесенной молитвы, так как она лишь помогает верующему сконцентрироваться на невидимой части общения с Богом, заявил в беседе с LIFE.ru священнослужитель Владислав Береговой, комментируя инцидент со свечами в храме на юго-западе Москвы. Он также призвал не сравнивать символ веры с флешкой или антенной, которая передает куда-то сигнал.

Если кто-то затушил нашу свечу в момент ее горения — ничего страшного не произойдет. Это не флешка, в которую загружается благодать из небесной канцелярии, которая должна каким-то мистическим образом передаться тебе, когда догорит хотя бы до середины, — объяснил Береговой.

По словам представителя РПЦ, грехом будет действие человека, который намеренно потушил свечу, такой человек может получить и уголовное наказание за свои действия.

Юрист Илья Русяев ранее отметил, что мигрант, который задул свечи в одном из православных храмов в Москве и напал на прихожанок, может лишиться свободы на срок до одного года или заниматься обязательными работами на срок до 480 часов. Помимо этого, по словам Русяева, суд способен принять решение о депортации злоумышленника.