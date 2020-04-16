Священник рассказал, как дома освятить куличи и крашеные яйца

https://static.news.ru/photo/c36b24a4-7ff1-11ea-afa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель совета по культуре Санкт-Петербургской епархии иерей Илья Макаров рассказал, как при самоизоляции в домашних условиях можно освятить куличи и крашеные яйца на Пасху.

Прежде всего мы должны трижды пропеть или произнести пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав», — рассказал «Невским новостям» иерей.

После этого, если дома есть святая вода, можно окропить ею трапезу. Для этого нужно опустить руку в святую воду, взять немного, и брызгая на продукты, произносить: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа». Если святой воды нет, то пасхальные блюда можно просто перекрестить.

Самое главное, не печалиться, что мы в эту пасхальную ночь не в храме. Да, это испытание, но унывать мы не должны, — подытожил священник.

Как писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Пасху возглавит службу, которая пройдёт в храме Христа Спасителя. Он совершит крестный ход, пасхальную заутреню и божественную литургию. Ранее стало известно, что фонд Андрея Первозванного в субботу, 18 апреля, доставит благодатный огонь в Москву. Лампады привезут в столицу к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя.

Службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан, однако федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу в храме Христа Спасителя в прямом эфире.