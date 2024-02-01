«Войны выигрывает женщина»: россиянок призвали больше рожать Настоятель храма в Усть-Куте Зырянов призвал россиянок рожать защитников страны

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Настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного Усть-Кута Олег Зырянов обратился к россиянкам с призывом рожать больше детей. Он уточнил, что «войны выигрывает женщина», передает медиацентр «Приангарье», опубликовавший видео в соцсети «ВКонтакте».

По словам священника, это высказывание принадлежит одному из святых. Во время круглого стола он поделился своей интерпретацией этих слов, пояснив, что речь идет о женщине, которая рожает и заботится о детях. В противном же случае, уверен он, защищать Родину будет некому.

Кто будет воевать, кто будет вообще вставать за наш мир русский, если не будет рождаемости, — добавил он.

Для решения демографической проблемы Олег Зырянов акцентировал внимание на том, что общественный взгляд на некоторые вещи надо изменить, в том числе и на нерожавших женщин. По его словам, раньше к ним «относились соответственно».

Ранее сообщалось об обращении мэра Невинномысска Михаила Миненкова к гражданам. Градоначальник подчеркнул, что «мужик обязан пахать, женщина обязана рожать». Если этому правилу не следовать, добавил он, то Невинномысск может превратиться в подобие США, «где куча наркоманов в центре города».