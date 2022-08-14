Священник призвал РПЦ изучить данные о падении доверия к Церкви Священник Павел Островский призвал РПЦ изучить данные о падении доверия к Церкви

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кафедральный собор храма Христа Спасителя

РПЦ следует изучить данные социологов РАН о падении доверия к Церкви, написал священник Павел Островский в своем Telegram-канале. Он поблагодарил ученых за их труд и отметил, что исследование дает большую почву для размышлений.

Мне кажется, что церковному начальству стоило бы обратить пристальное внимание на это исследование, так как оно может помочь скорректировать нашу работу в информационном и миссионерском поле, — пишет Островский.

Монография «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства» была опубликована Институтом социально-политических исследований РАН в 2021 году, но привлекла внимание СМИ сейчас, в августе.

К примеру, в ней указано, что в 2021 году РПЦ как социальному институту доверяли лишь 28% москвичей, хотя в 2015-м таковых было 55%. Причем Церковь потеряла доверие и у религиозных людей — показатель упал на треть.

В июле сообщалось, что Православная церковь Украины попросит патриарха Константинопольского Варфоломея отобрать престол у патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В заявлении указано, что Синод поддержал проект о привлечении предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) к канонической (церковной) ответственности.