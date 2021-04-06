Священник попросил верующих не целовать иконы

https://static.news.ru/photo/54d7204c-978d-11eb-a224-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верующим следует воздержаться от целования икон в храме, так как их невозможно обрабатывать дезинфицирующим раствором после каждого человека. С таким наставлением к россиянам обратился настоятель храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Он отметил, что в некоторых приходах около иконы может стоять человек, который протирает икону спиртовой салфеткой после каждого приложившегося к ней. Однако обеспечить такие меры удаётся не везде.

К иконам лучше не прикладываться. Ограничения насчёт целования икон не снимались — мы ограничиваемся почтительным поклонением перед иконой. <...> Также священники не должны давать для целования крест, они просто благословляют крестом и дотрагиваются до головы, — цитирует Первозванского РИА Новости.

Протоиерей также призвал людей не толпиться в церкви, а также «демонстрировать определённый уровень сознательности» в использовании индивидуальных средств защиты.

В целом, отметил священник, серьёзных ограничений в храмах Русской православной церкви в связи с пандемией нет. Это, по его словам, не может не радовать, так как «западные собратья вторую подряд Пасху вынуждены встречать без публичных богослужений».

7 апреля, за четыре недели до Пасхи православные верующие встречают праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Согласно Евангелию, в этот день Дева Мария получила от Ангела благую весть о том, что она родит Божьего сына.

Ранее, как писал NEWS.ru, религиовед Алексей Юдин объяснил, почему католики и православные не празднуют Пасху вместе.