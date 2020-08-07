Священник отреагировал на смерть девочки в Среднеуральском монастыре

https://static.news.ru/photo/c636368a-d8b9-11ea-9af9-fa163e074e61_660.jpg Пётр Коломейцев Фото: rpu-rf.ru

Замдекана факультета психологии Российского православного университета священник Пётр Коломейцев прокомментировал случай со смертью подростка в скандальном Среднеуральском женском монастыре. 15-летняя девочка скончалась в обители 6 августа после продолжительной болезни. У неё был рак в терминальной стадии. Этот случай привлёк к монастырю ещё большее внимание правоохранительных органов.

Когда люди приезжают умирать в монастырь — смысл тот же, что когда едут в православную больницу или хоспис, где есть причастие: чтобы не просто умереть, а подготовиться к переходу в другой мир. Это естественное желание верующего человека. Это то, чего нет в светской культуре. Есть светский ритуал похорон, но культуры «ухода» — нет, — объяснил Коломейцев в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос о том, как уходить из этого мира, очень важен, причём не только для верующих людей. В этом смысле эвтаназия не считается нормой.

Некоторые считают, что эвтаназия — помощь умирающему, но это не всем подходит, поскольку для церковного сознания самоубийство или убийство больного неприемлемы. И клятва Гиппократа эвтаназию не подразумевает. Как говорила одна вдова про своего мужа: «Мы умирали и только вызывали раздражение, нас торопили, а с переходом в хоспис началась жизнь: мы уже не умирали, но жили духовной жизнью», — рассказал священник.

В качестве примера таких заведений он назвал паллиативное отделение в церковной Больнице святителя Алексия и Первый московский хоспис, «где замечательная Фредерика де Грааф — духовная дочь митрополита Антония Сурожского — несёт своё послушание по его благословению».

Прокурорская проверка прошла в обители после выхода фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». Журналистка тогда выдвинула обвинения к монастырю в насилии над детьми. Один из послушников также рассказывал, что в обители все «просто помешаны на сексе». Тогда прокурор и узнал об умирающей девочке Марине.

У неё была глиобластома (опухоль мозга) в четвёртой стадии, и полгода назад родители девочки привезли её «вымаливать» в Среднеуральский женский монастырь, так как помощь ей оказывалась уже только паллиативная. После её смерти СКР проводит проверку.

Екатеринбургская епархия ранее лишила основателя монастыря и главу секты царебожников Сергия сана. Бывший схиигумен известен также тем, что предал анафеме всех, кто верит в коронавирус, и во время режима самоизоляции призывал свою паству нарушать ограничительные меры и выходить на улицу. После этого он обратился с требованием к патриарху Кириллу отказаться от сана патриарха и главы РПЦ, а от президента Владимира Путина потребовал передать ему президентские полномочия.

Как писал NEWS.ru, ранее отец Сергий рассказал об обстоятельствах смерти девочки в монастыре.