Священник описал категории людей, которые приходят на крещенские купания

Одни приходят на крещенские купания, чтобы получить дозу ярких ощущений, в таком случае религиозный обряд превращается в обычное моржевание, заявил ключарь Александро-Невского собора в Новосибирске, иерей Борис Левитан. Он также рассказал о тех, кто приходит ради видео в Instagram и искупления грехов, пишет Сиб.фм.

Для одних погружение в ледяную воду — лишь источник ярких, бодрящих ощущений — «как заново родился» — в этом случае это лишь вид «моржевания», очевидно, не несущий никакой духовности. Другие люди приходят, чтобы показать свою удаль, нередко простимулированную горячительными напитками, сопровождают купание ненормативной лексикой, а затем выкладывают свои подвиги в соцсетях. В данном случае это кощунство по отношению к святыне, — пояснил Левитан.

Он также рассказал о тех людях, которые приходят окунуться в ледяную купель, чтобы таким образом «смыть» грехи перед Богом. Иерей назвал подобные рассуждения «махровым суеверием» и «духовным невежеством». Священник считает, что для этой категории людей духовная жизнь ограничивается купанием на Крещение и веточками вербы на Пасху.

Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не потреблять алкоголь до и после обряда.