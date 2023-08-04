Уфимский священник пересел на Porsche Panamera с изображением Иисуса Появились фото принадлежащего священнику из Уфы Porsche Panamera с изображением Иисуса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Башкирии заметили часто паркующийся в центре Уфы Porsche Panamera 4 стоимостью 9 млн рублей с аэрографией картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». По данным издания UFA1.RU, автомобиль люкс-класса, на который наложены несколько штрафов, принадлежит священнику.

Церковь, где работает мужчина, похожа на религиозную организацию, последователи которой называют себя «пятидесятниками», выяснили журналисты.

Издание утверждает, что спорткар зарегистрирован на некое ООО из Самарской области, во главе которого стоит женщина (инициалы не уточняются). По ее словам, машиной управляет церковный пастор, являющийся ее супругом. Журналисты связались с самим священником, который будучи немногословным, подтвердил, что Panamera принадлежит ему. Он также сообщил, что «Тайная вечеря» на его авто является не рисунком, а пленкой, стоимостью в 200 тысяч рублей.

Это пленка, не нарисовано. Тысяч 200 стоила. Автомобиль новым покупали, конечно. На тот момент он стоил где-то 9 миллионов рублей, — сказал пастор.

Кроме того, за автомобилем закреплены неоплаченные штрафы за неправильную парковку и за превышение скорости на 20-40 километров в час, на 40-60 и более чем на 80.

Ранее пьяный священник из Волгограда оскорбил сотрудников ДПС, когда они его задержали. Им пришлось догонять мужчину, спровоцировавшего аварию на дороге в Дзержинском районе. Вместе с тем он угрожал перейти в ислам, если его не отпустят. На опубликованных кадрах видно, как сотрудник ДПС с трудом удерживает священника, пытающегося убежать.