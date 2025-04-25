Священник объяснил рост конфликтов дочерей с матерями Священник Рощин заявил, что из-за разрушения иерархии матери ссорятся с дочерьми

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Участившиеся случаи затяжных и сложных конфликтов между матерями и дочерьми связаны с разрушением традиционных устоев, заявил протоиерей Дмитрий Рощин. Как он отметил в беседе с «Вечерней Москвой», также рост конфликтов связан с разрушением семейной иерархии.

Раньше невозможно было себе представить, чтобы дочь вышла замуж без благословения матери, — объяснил священнослужитель.

Протоиерей отметил, что для верующего человека авторитет родителей незыблем, и дети не должны становиться судьями своих родителей. Он подчеркнул, что понятие «почитание» не допускает оценивания, а обиды и претензии к родителям бессмысленны.

Ранее юрист Людмила Александрова заявила, что родители могут взыскать алименты с совершеннолетних детей при нуждаемости и отсутствии дополнительного дохода при минимальной пенсии. По ее словам, доказательства тяжелой финансовой ситуации нужно будет представить в суде.