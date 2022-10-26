Священник объяснил использование мешков для тел при крещении военных Протоиерей Шерышев: мешки для тел использовали при крещении военных из-за их доступности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Протоиерей Виктор Иванов использовал полиэтиленовые пакеты при крещении военнослужащих РФ, участвующих в операции на Украине, так как они оказались под рукой, сообщает РБК. Об этом заявил пресс-секретарь Уфимской епархии, протоиерей Евгений Шерышев, комментируя видео, на котором был запечатлен обряд, вызвавший резонанс в Сети.

У меня не вызвало даже подозрения, что это могут быть мешки для трупов. Но если это даже так, в этом что такого? Что под рукой нашлось. Вода должна была быть собрана, для этого либо тазик используется при крещении, и потом эта вода выливается куда-то, где она не попирается ногами человека, так как она святая, — рассказал Шерешев.

Сам протоиерей Иванов отметил, что крещение в «похоронных пакетах» символично, поскольку «человек умирает для греха». Он добавил, что провел обряд по просьбе военных.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что настоятель прихода храма Казанской иконы Божией матери в поселке Тельма Иркутской области сдал ФСБ депутата гордумы Усолья, который поставил свечку за Украину. Прихожанин был не согласен с позицией церкви, в частности священника, который опубликовал в соцсети пост в поддержку спецоперации России на Украине.