Священник объяснил, что делать со скорлупой освященных пасхальных яиц Священник: скорлупу освященных яиц без изображения икон можно выбросить в мусор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорлупу от освященных в канун Пасхи яиц и обертки от куличей в случае, если на них были нанесены изображения икон или строки Священного писания, лучше всего сжечь. Что касается простой скорлупы, то ее можно выбросить в мусор. Об этом рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

Все то, что несет отражение священного образа — иконы или священного текста — лучше сжигать. Сжигать можно самому, это не требует никакого ритуала. Неправильно было бы, чтобы мы это утилизировали с бытовым мусором, это требует иного отношения, — сказал протоиерей.

Он пояснил, что утилизация святынь традиционно проводится тремя способами — сжиганием, опусканием в воду или закапыванием в «непопираемом месте». Что касается чистой скорлупы яиц, то ее можно просто выбросить в мусор, так как освящается продукт питания, который съедается, а не то, в чем он хранится.

В 2023 году РПЦ встретила праздник Воскресения Христова 16 апреля. По церковной традиции, Пасха празднуется в течение 40 дней.

Ранее в телевизионном обращении перед пасхальной службой патриарх Кирилл высказал свои пожелания россиянам и украинцам. В том числе он выразил надежду, что Господь защитит их страны и укрепит мир и любовь между народами.

В свою очередь министр иностранных дел Сергей Лавров перед вылетом в латиноамериканское турне поздравил журналистов с Пасхой и вручил им большую корзину яиц. Он предложил посоревноваться в их разбивании.