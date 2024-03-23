Священник назвал способ борьбы с радикальными исламистами в России Священник Островский: наличие мечетей помогает отслеживать ваххабитов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство мечетей позволяет отслеживать, какой вид ислама исповедуется в конкретной общине, заявил в интервью NEWS.ru священник Павел Островский. По его словам, если на местности вообще нет мечетей, то верующие мусульмане начинают собираться в квартирах и тогда религиозные течения отследить невозможно.

Почему, в принципе, хорошо, когда появляются мечети, если мусульман много. Потому что тогда мы знаем, какой ислам проповедуется. И если это будет сунитское или шиитское направление, это традиционный ислам. Но если у вас нет вообще никаких мечетей, [верующие] собираются по квартирам. И вы уже никоим образом не отследите, где появляются ваххабиты — радикальное крыло ислама. Если это можно называть крылом. С точки зрения традиционного ислама, это просто ересь, — заявил богослужитель.

Островский пояснил, что ваххабиты составляют костях «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он добавил, что многие ваххабиты уезжают из родных стран из-за того, что там активно следят за религиозным экстремизмом.

Те люди, которые приезжают сюда к нам из других стран на заработки, очень многие среди них ваххабиты. по той причине, что такие страны, как Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, они жесточайшим образом борются с ваххабизмом. И у них в странах он запрещен, — пояснил священник.

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