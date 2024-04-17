Священник назвал дни, когда нельзя посещать кладбище Священник рассказал, что не стоит посещать кладбище на Пасху и Троицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Православным христианам не стоит посещать кладбище на Пасху и Троицу, рассказал священнослужитель изданию «ФедералПресс». Отмечается, что атмосфера этих праздников не соответствует почитанию памяти об ушедших.

Однако, как пишет издание, посещение кладбища в эти дни не является чем-то запрещенным. Многие верующие собираются на кладбищах в родительские субботы, кроме официальных церковных указаний, существуют народные верования о неподходящих моментах для посещения кладбищ.

Например, ночное время или периоды, когда на кладбище можно заметить мерцающие огоньки: говорили, что это ходят души умерших. Кроме того, считается, что женщинам в период менструации или беременности лучше избегать посещения мест погребения усопших.

Ранее священники развеяли главные мифы о Родительских субботах. По их словам, поминание усопших не ограничивается только этими днями. Верующим рекомендуют молиться об упокоении душ умерших как можно чаще. Кроме церковных служб, православные также могут молиться на кладбищах. Туда можно приглашать священника для панихиды или молиться самостоятельно.

В апреле протоиерей и настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря города Москвы Александр Ильяшенко заявил, что использовать фразу «Христос воскрес!» в качестве приветствия стоит только со знакомыми, которые являются православными верующими. Он призвал не обращаться с таким приветствием к незнакомым людям. По его словам, это может поставить человека в неловкое положение.