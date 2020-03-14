https://static.news.ru/photo/270dc5e2-668a-11ea-afd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Зоозащитники пытаются не допустить закрытия приюта для собак и кошек, который действует при Свято-Казанском женском монастыре в Колюпаново Тульской области. Лишиться крова могут 65 собак и 25 кошек.

По словам волонтёра приюта Анны Максимовой, нынешняя настоятельница монастыря игуменья Ефросиния помогала всем брошенным животным. Однако ей уже более 80 лет и она слаба здоровьем.

Новый священник ополчился на проживающих в монастыре собак и кошек и обратился в администрацию с просьбой убрать собак, так как их якобы нечем и некому кормить, — рассказала волонтёр.

Она подчеркнула, что монахини и прихожане всегда справлялись с животными, однако новый священник отказался принять корм для зверей, заявив, что не нуждается в помощи.

Максимова призвала общественность и церковные власти не допустить закрытия приюта, а также предложила всем, кто имеет возможность, забрать домой кошку или собаку, чья судьба «повисла на волоске», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что зоозащитники нашли в пункте передержки более сотни трупов собак и кошек с перерезанным горлом. Работники организации заявили, что животные были убиты по распоряжению якутского департамента ветеринарии. В ведомстве заявили, что речь шла о рекомендации усыплять больных бешенством и подозрительных животных, необходимости в массовом убийстве не было.

После скандала мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что ей стали угрожать расправой в соцсетях. По словам главы администрации, неизвестные пригрозили отрубить ей голову лопатой, а тело положить в контейнер с мёртвыми собаками.