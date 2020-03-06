https://static.news.ru/photo/33166dc6-5f3c-11ea-a930-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые священнослужители не одобряют Международный женский день из-за его связи с феминизмом, рассказал протоиерей Максим Первозванский.

Но, поделился клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских, многие православные поздравляют своих родственниц и близких с 8 марта, так как в последние годы существования Советского Союза этот день приобрёл черты семейного праздника, передаёт Радио Sputnik.

Поводом этого праздника является очень сомнительное событие с точки зрения церкви. С другой стороны, в последние годы СССР этот день превратился в некий женский праздник. Из праздника яростного феминизма он превратился в нормальный, добрый и семейный праздник. Многие православные люди с радостью поздравляют своих женщин с 8 марта, — сказал протоиерей.

Сложности возникают из-за того, что часто празднование выпадает на Великий пост, который сейчас держат воцерковлённые россияне и это накладывает на постящихся ограничения как в еде, так и в поведении. Никакой праздник, заявил священник, не является поводом нарушить пост.

Другой вопрос, если вы приехали поздравить свою бабушку, то вы можете сесть за стол и съесть вкусный винегрет. Есть в пост всё-таки можно, но салату оливье надо предпочесть винегрет, — посоветовал Максим Первозванский.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Владимир Легойда обратился к пользователям социальных сетей. Он предложил им ограничить использование смартфонов на время Великого поста.