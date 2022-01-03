Священник рассказал, когда закончится пандемия коронавируса

Руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук и священник Владимир Духович заявил РИА Новости, что пандемия коронавируса является карой за то, что люди отошли от Бога. Он призвал человечество покаяться в грехах.

Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому, когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится, — отметил он.

Священник уточнил, что в период пандемии основным грехом считает «безразличие к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям».

Ранее председатель синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что разделение во взглядах людей, возникшее из-за пандемии коронавируса, не менее опасно, чем сама инфекция. По его мнению, перед РПЦ стоит задача донести идеи единства до государства и общества.

Он добавил, что перед Церковью стоит миротворческая задача. Она заключается в донесении до государства и общества идеи объединения, а также принципов понимания и уважения друг к другу.

Легойда также подчеркнул, что он не может представить ситуацию, при которой система QR-кодов будет введена в храмах, так как в них бывает значительно меньше людей, чем в транспорте. При этом представитель РПЦ отметил, что в целом поддерживает законопроект об ограничительных мерах.