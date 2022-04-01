СВР: Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных

Киевское руководство известило британский МИД о том, что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России, которое цитирует ТАСС. По его данным, Украина также пытается предотвратить вскрытие новых фактов жестокого обращения с российскими военнопленными и убеждает гуманитарные НПО отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным.

Захваченным российским военнослужащим, многие из которых ранены, не предполагается предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь под тем предлогом, что «сейчас этого лишены многие украинцы», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-бюро СВР отмечается, что западные страны не только осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности. По его данным, МИД Великобритании рекомендовал Киеву предпринять действия для обеления образа украинских властей и сглаживания негативных последствий «предания гласности пыток захваченных военнослужащих».

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором, предположительно, представитель украинского добровольческого батальона допрашивает попавшего в плен российского военнослужащего. На кадрах, в частности, видно, как людям в камуфляжной форме с белыми повязками стреляют по ногам. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать данный инцидент.

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер также призвала расследовать ситуацию с данным видео, указав, что организация находится «в процессе проверки всех опубликованных материалов», которые «вызывают серьёзную обеспокоенность». Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также заявил, что обращение со всеми военнопленными должно соответствовать международному праву.