СВР: Британия начала искажать историю Второй мировой войны уже в 1945 году

https://static.news.ru/photo/1e8cc644-404a-11eb-bea1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Великобритания уже весной 1945 начала применять цензуру, чтобы преуменьшить роль СССР в победе над гитлеровской Германией.

Об этом свидетельствуют данные из опубликованных 17 декабря рассекреченных материалов Службы внешней разведки (СВР) РФ. Среди обнародованных документов представлена шифрованная телеграмма, направленная 7 мая 1945 года из Каира в Москву советским резидентом в Египте Павлом Журавлёвым (оперативный псевдоним «Макар»).

Взятие Берлина и другие победы Красной Армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место, как факты, не имеющие серьёзного значения. События на западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны, — сообщал в Москву разведчик.

Журавлёв отмечал, что «общий характер настроений» в Каире свидетельствовал о скором начале открытого политического противостояния Великобритании и Советского Союза. Резидент привёл несколько конкретных примеров британской цензуры.

Цензура циркулярно запретила газетам сообщать что-либо о манифестациях в Ливане в честь СССР в связи с занятием Берлина, а также все подобного рода сообщения из других стран. <...> В прессе делается особенное ударение на оппозицию против СССР в польском, австрийском, югославском вопросах, — писал Журавлёв.

Разведчик также указал, что 2 мая в английской Egyptian Gazette вышла статья с заголовком «Несчастная Польша», в которой говорилось, что «после ухода из Польши фашистов для неё ничего не переменилось, сменились только хозяева».

В сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» с использованием архивных материалов рассказывается о вехах истории отечественной внешней разведслужбы с момента её создания в 1920 году и до сегодняшних дней. Как передаё т РИА Новости, большинство из вошедших в сборник документов впервые вводятся в научный оборот.

NEWS.ru ранее писал о рассекреченных документах СВР, свидетельствующих о намерении Гитлера применить химическое оружие для захвата нефтяных промыслов Кавказа.