Своими ценами на яйца мы радуем украинцев

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Неискоренима любовь русского человека к двум вещам — аббревиатурам и очередям. И нет на Руси человека, который бы хоть раз в жизни не отстоял очередь в какой-либо очередной ФГУП ЖПНЫВТЫ.

И если с любовью к первому ничего не сделаешь, потому что, по мнению коллективного чиновника, название организации одновременно должно максимально точно описывать её занятия, но при этом быть коротким. То вот для искоренение второго были приложены немалые усилия — и очереди у нас нынче цифровые, да и дефицита почти не бывает, а когда бывает, то и в очереди стоять уж смысла нет — товара ж нет.

От того, вестимо, и появилась эта ежегодная забава старшего поколения — создать дефицит и стоять в очереди. В предыдущие годы весь этот «праздник» строился вокруг самой русской из круп — гречки. Да, кого ни спроси — никто её регулярно не ест, но как только дело пахнет дефицитом...

Еще как-то раз в разряд дефицитных товаров попадали прокладки. Ситуативно как-то еще был дефицит ртутных градусников, когда их запретили, и корня имбиря, когда пустили слух, что он невероятно полезен при лечении ковида (спойлер: не полезен).

И вот под конец 2023 года новый сезон отечественной забавы выбрал героя. Им в этом году стали обычные куриные яйца. Не будем тут рассуждать о реальности и причинах дефицита, ибо, как обычно, окажется, что истина посередине — человеческий фактор плюс реальное небольшой снижение производства. А может, и не окажется, речь о другом.

Речь о том, что куриные яйца, безусловно, вкусный продукт — кто не любит глазунью с хрустящим бекончиком или нежный омлет, присыпанный молодой зеленью? Это и ингредиент салатов, без которых невозможен новогодний стол (оливье и крабовый), тут без яиц не обойтись. Иными словами, чтоб отпраздновать Новый год, нужны яйца.

Но что делать, если яйца есть, но цены на них начали кусаться? Можно пожаловаться в ФАС и подкрепить это всё еще и жалобами в СМИ и к блогерам-инфлюенсерам. Способ хороший, но может быть долгим.

Другое дело -- очереди, они сразу привлекают внимание, особо если за окном аномальные морозы. Как говорят злые языки, очереди за билетами на «Щелкунчика» стоили кресла руководителю Большого театра. Сработало и тут.

Правда, не совсем так, как планировалось: дешевле яйца пока не стали. Зато как порадовались наши ближайшие соседи — Украина. Там видео с очередями за яйцами поднимают боевой дух, сопровождаются неироничными подписями «санкции работают» и прогнозами в духе «Рашка скоро всё» (ах, этот несчастный сербский ПГТ, за что ему это всё).

Так что в итоге? Неужели надо «молчать, не бухтеть» и не играть на руку «вражеской пропаганде»? Безусловно, нет. Молчать не надо, бухтеть без повода — тоже, о проблемах надо говорить, надо их решать. А то, что в процессе порадовали соседа, ну так то хорошо, мы добрые и незлобливые, а наши очереди могут нести как радость, так и расплату. Пусть не забывают об этом.

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