В КПРФ предложили приговорить Чубайса к высшей мере наказания В КПРФ предложили приговорить Чубайса к высшей мере наказания

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Анатолий Чубайс

Экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса хотят наказать не за коррупцию, а за то, что покинул Россию в такой ответственный момент, заявил депутат от КПРФ Саратовской областной думы Николай Бондаренко. По его словам, Чубайс достоин высшей меры наказания. Так парламентарий прокомментировал решение силовиков проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах Чубайса.

Тут совершенно понятно, что ни о какой борьбе с коррупцией речи не идет. Чубайса проверяют не потому, что он коррупционер, с ним элементарно сводят счеты, потому что в это неспокойное для России время он отказался проявлять единство и солидарность с нашим руководством и решил бежать за границу, — заявил Бондаренко.

Депутат добавил, что приветствует начавшуюся проверку в отношении Чубайса.

За действия, совершенные Чубайсом, нужно давать высшую меру наказания, пожизненное заключение, так как те деяния, которые он совершил, оказались чрезвычайно разрушительными для нашей страны, — резюмировал Бондаренко.

Ранее представитель Чубайса заявил, что у экс-спецпредставителя президента России по вопросам устойчивого развития нет ни элитной недвижимости в Европе, ни личного самолёта.

В свою очередь глава «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании «Роснано» в годы, когда её возглавлял Чубайс: с 2010-го по 2020-й. По его словам, команда Чубайса влезла в долги, довела компанию до банкротства, а затем, изменив учётную политику, «формально» уменьшила обязательства, тем самым нанеся ущерб в 28 млрд рублей.