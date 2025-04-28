Свиная рулька в фольге на ужин и праздник: нежное мясо с румяной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свиная рулька

Ароматная и румяная рулька — не просто блюдо, а настоящее украшение стола. Мясо маринуется и запекается в фольге, становится мягким, буквально тающим во рту, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом специй. Попробуйте повторить наш рецепт!

Список продуктов

Рулька свиная — 1 шт. (1,2–1,5 кг)

Соевый соус — 2 ст. л.

Чеснок — 5–6 зубчиков

Лавровый лист — 2–3 шт.

Молотый черный перец — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Зернистая горчица — 1 ст. л.

Мед — 1 ст. л. (по желанию)

Соль — 1,5 ч. л.

Масло подсолнечное — 1,5 ст. л.

Как приготовить рульку

Тщательно вымойте мясо, дайте ему высохнуть и оботрите бумажным полотенцем. Потом сделайте надрезы по коже. Приготовьте маринад. Для этого соедините специи — перец, паприку, горчицу, посолите, добавьте мед, масло и соевый соус. Положите в маринад чеснок, пропущенный через чеснокодавку. Рульку натрите маринадом со всех сторон, положите в пакет или посуду с крышкой. Отправьте в холодильник минимум на 4 часа, лучше — на ночь.Заверните рульку в два слоя фольги, положив сверху лаврушку. Отправьте в духовку, разогретую до 180 °C, на 2–2,5 часа. Раскройте фольгу и подрумяньте рульку еще минут 15 при 200 °C до хрустящей корочки. Подавайте с картофельным пюре, тушеной капустой или горчицей — это сытное блюдо украсит любой стол.

Примерная калорийность: ~320 ккал на 100 г.

Время приготовления: 3 часа (включая запекание).

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