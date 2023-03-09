Свидетелю по делу Сафронова огласили суровый приговор Мосгорсуд приговорил политолога Воронина к 13 годам колонии

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Московский городской суд признал виновным политолога Демури Воронина по делу о государственной измене и приговорил его к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Ранее Воронин проходил свидетелем обвинения по делу бывшего советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова.

Как уточнил представитель суда, приговор политологу был вынесен еще 17 февраля 2023 года. Он отдельно подчеркнул, что Воронин является гражданином России, несмотря на наличие у него немецкого паспорта.

Демури Воронин был задержан 14 февраля 2021 года и на следующий день арестован. Согласно сообщению Лефортовского суда Москвы, политолог проходит по делу один, материалы дела находятся под грифом «секретно». Мужчина не стал обжаловать арест и отрицать свою вину.

Воронин является бизнесменом, членом Германского общества по изучению Восточной Европы. Бизнес связан с оказанием консалтинговых услуг. По некоторым версиям, политолог мог быть связан со спецслужбами Германии.

4 сентября Мосгорсуд огласил приговор Сафронову на закрытом заседании. Журналиста осудили на 22 года лишения свободы, ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сафронов более двух лет после задержания сотрудниками ФСБ в июле 2020 года находится в московском СИЗО «Лефортово». Из обвинительного заключения следует, что он передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и политологу Демури Воронину семь файлов с секретной информацией. Сам Воронин, являясь свидетелем обвинения, выступил в защиту журналиста.