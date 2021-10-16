Свидетельницу конфликта в метро Москвы накажут за мат

Москвичку Ольгу Соловьёву накажут за мат в ходе конфликта на станции метро «Текстильщики», который устроили трое уроженцев Кавказа. Изначально женщина проходила по делу как свидетельница, однако теперь стала обвиняемой, пишет «Подъём».

Пассажирка столичного метро, которая оказалась свидетельницей инцидента, уверяет, что матом не ругалась и вела себя прилично. Она рассказала, что полицейские вызвали её для дачи свидетельских показаний и продержали в отделении три часа. При этом сотрудницы полиции сопровождали женщину даже в туалет. Ей назначили суд на 19 октября.

Меня три полицейских-женщины хватали за руки, тащили в кабинет. Типа, что я в вагоне выругалась матом, я матом не ругалась. Я считаю, это неправомерно вообще. Я даже ходила в туалет при открытых дверях при сотрудницах. <...> Я хотела помочь, а теперь я обвиняемая, — рассказала москвичка.

Она добавила, что попросила мужчин, из-за которых возник конфликт, вести себя потише, на что получила от них матерные оскорбления в свой адрес. Позднее зачинщики заявили, что использовали «литературное слово».

Ранее сообщалось, что троих выходцев с Кавказа, которые провоцировали пассажиров на драку в вагоне поезда столичной подземки, задержали правоохранители. В отношении них было возбуждено дело о хулиганстве.