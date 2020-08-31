Свидетель защиты: на пассажирском сиденье сидел Ефремов

https://static.news.ru/photo/632f00b6-eb7f-11ea-b181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один свидетель стороны защиты Андрей Гаев рассказал в суде, что был очевидцем аварии и видел на пассажирском сиденье автомобиля Гранд Чероки Михаила Ефремова, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Гаев — друг Александра Кобца, который давал показания в суде 20 августа. Он подтвердил слова приятеля.

Я увидел Сашу, «Ладу» и наискосок пассажирскую дверь джипа. Она открывается, оттуда мужчина вышел. У него были волосы взлохмаченные, от удара шею чесал. По нему видно, что он сонный, нетрезвый, напился. Знакомое лицо, не мог понять, откуда это лицо. Потом через две секунды понимаю, что это актёр. Саша ко мне подходит и говорит: «Валим отсюда», я ему сказал: «смотри, это Ефремов», — пересказал мужчина события вечера 8 июня.

31 августа продолжился суд по делу Ефремова. Его адвокаты заявили несколько ходатайств — о проведении экспертиз, а также о направлении Ефремова на лечение, но во всех суд им отказал.

Ефремова обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр был помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Однако он отказался признавать вину в ДТП, так как не помнит, был ли за рулём, и полагает, что сидел на пассажирском сиденье.

Ранее, как писал NEWS.ru, о невиновности Ефремова неоднократно заявлял актёр Никита Джигурда. В доказательство своих слов он приводил альтернативное заключение экспертизы, которое свидетельствует о том, что обвиняемый с большой долей вероятности не мог сидеть за рулём.