Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Что известно о его семье, доходах и недвижимости, куда переехали близкие после начала спецоперации?
Что известно об участии Тимура Иванова в светских мероприятиях
Тимур Иванов после окончания университета работал в частных компаниях и занимался развитием технологий. По данным «Царьграда», так он работал на протяжении 13 лет, пока не оказался на предприятии, которое связано с топливно-энергетическим комплексом. Источник уточняет, что сотрудники этой компании по долгу службы попадали на разного рода закрытые рауты, где Тимур Иванов познакомился и завел роман со светской львицей Светланой Захаровой, у которой был супруг-миллиардер Михаил Маниович.
По информации издания, отношения Иванова и Захаровой привели к разводу женщины, которая якобы потребовала от мужа $100 тысяч в месяц на алименты на троих детей, грозя, что в противном случае тот больше не увидит наследников.
Как пишет «Царьград», карьера Тимура Иванова начала успешно развиваться благодаря отношениям со Светланой Захаровой.
«После этого брака у и без того успешного молодого человека (было ему на тот момент 33 года) карьера стала еще успешней. Он становится советником министра энергетики Российской Федерации. А уже через год — генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России», — отметил источник.
Официального подтверждения этой информации нет, сам Иванов данную тему не комментировал.
Что известно об увлечениях семьи Иванова
Журналисты «Царьграда» обратили внимание, что, когда Иванов дослужился до звания замминистра обороны, в прессе активно обсуждалось место жительство его пасынков. По неподтвержденной информации, Захарова вместе с детьми являются гражданами Израиля.
Приемная дочь Тимура Иванова привлекла к себе внимание общественности, когда после начала спецоперации отправилась путешествовать по странам НАТО, отметили журналисты. Как пишет «Царьград», девушка транслировала свои перемещения в социальных сетях. Как сообщает источник, пользователи насчитали у дочки замминистра обороны 70 разных сумок.
«Невозможно себе представить, чтобы дочка заместителя министра обороны США сейчас путешествовала по России и каждый день выкладывала десятки снимков из городов нашей страны. А вот дочка Иванова этим занималась очень даже активно, не боясь, что ее могут похитить, или подсыпать в баре какой-нибудь наркотик, или еще что хуже сделать», — заявил военный обозреватель «Царьграда» Алексей Топоров.
По данным СМИ, в период спецоперации Светлана Захарова также посещала европейские курорты, отдыхала в Куршевеле. По информации Telegram-канала Readovka, пасынок Иванова Михаил покинул Россию в 2022 году, он переехал в Англию за несколько дней до начала мобилизации. Падчерица замминистра обороны РФ сейчас, предположительно, проживает во Франции.
Что известно о недвижимости и автомобилях Иванова
Тимур Иванов, предположительно, является владельцем загородного особняка, стоимость которого риелторы оценивают в 600 млн рублей. Также в декларации за 2018 год было указано, что в его собственности находятся 22 автомобиля, пишет «Царьград».
По информации Telegram-канала Mash, Иванов последние годы жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве, в рамках дела о получении взятки там тоже прошли обыски.
«Ремонт в здании сделали в 2019 году, после чего туда заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в XIX веке. По мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме жил Мастер из романа писателя», — говорится в сообщении канала.
Иванов входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России — 2019» с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей. Доход его самого, по подсчетам издания, составлял 13,6 млн рублей.
Читайте также:
Бахмут, Бердычи, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 24 апреля
Дюжев, тайные роды в США, новые сериалы: как живет актриса Наталья Швец
Королевская семья Британии: последние новости, новая должность Миддлтон