Светская жизнь, курорты, машины: что известно о семье Тимура Иванова

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости

Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева)

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Что известно о его семье, доходах и недвижимости, куда переехали близкие после начала спецоперации?

Что известно об участии Тимура Иванова в светских мероприятиях

Тимур Иванов после окончания университета работал в частных компаниях и занимался развитием технологий. По данным «Царьграда», так он работал на протяжении 13 лет, пока не оказался на предприятии, которое связано с топливно-энергетическим комплексом. Источник уточняет, что сотрудники этой компании по долгу службы попадали на разного рода закрытые рауты, где Тимур Иванов познакомился и завел роман со светской львицей Светланой Захаровой, у которой был супруг-миллиардер Михаил Маниович.

По информации издания, отношения Иванова и Захаровой привели к разводу женщины, которая якобы потребовала от мужа $100 тысяч в месяц на алименты на троих детей, грозя, что в противном случае тот больше не увидит наследников.

Как пишет «Царьград», карьера Тимура Иванова начала успешно развиваться благодаря отношениям со Светланой Захаровой.

«После этого брака у и без того успешного молодого человека (было ему на тот момент 33 года) карьера стала еще успешней. Он становится советником министра энергетики Российской Федерации. А уже через год — генеральным директором Российского энергетического агентства Минэнерго России», — отметил источник.

Официального подтверждения этой информации нет, сам Иванов данную тему не комментировал.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова

Что известно об увлечениях семьи Иванова

Журналисты «Царьграда» обратили внимание, что, когда Иванов дослужился до звания замминистра обороны, в прессе активно обсуждалось место жительство его пасынков. По неподтвержденной информации, Захарова вместе с детьми являются гражданами Израиля.

Приемная дочь Тимура Иванова привлекла к себе внимание общественности, когда после начала спецоперации отправилась путешествовать по странам НАТО, отметили журналисты. Как пишет «Царьград», девушка транслировала свои перемещения в социальных сетях. Как сообщает источник, пользователи насчитали у дочки замминистра обороны 70 разных сумок.

«Невозможно себе представить, чтобы дочка заместителя министра обороны США сейчас путешествовала по России и каждый день выкладывала десятки снимков из городов нашей страны. А вот дочка Иванова этим занималась очень даже активно, не боясь, что ее могут похитить, или подсыпать в баре какой-нибудь наркотик, или еще что хуже сделать», — заявил военный обозреватель «Царьграда» Алексей Топоров.

По данным СМИ, в период спецоперации Светлана Захарова также посещала европейские курорты, отдыхала в Куршевеле. По информации Telegram-канала Readovka, пасынок Иванова Михаил покинул Россию в 2022 году, он переехал в Англию за несколько дней до начала мобилизации. Падчерица замминистра обороны РФ сейчас, предположительно, проживает во Франции.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова

Что известно о недвижимости и автомобилях Иванова

Тимур Иванов, предположительно, является владельцем загородного особняка, стоимость которого риелторы оценивают в 600 млн рублей. Также в декларации за 2018 год было указано, что в его собственности находятся 22 автомобиля, пишет «Царьград».

По информации Telegram-канала Mash, Иванов последние годы жил в особняке из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке в Москве, в рамках дела о получении взятки там тоже прошли обыски.

«Ремонт в здании сделали в 2019 году, после чего туда заехал замминистра. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили в XIX веке. По мнению исследователей творчества Булгакова, именно в этом доме жил Мастер из романа писателя», — говорится в сообщении канала.

Иванов входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России — 2019» с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей. Доход его самого, по подсчетам издания, составлял 13,6 млн рублей.

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