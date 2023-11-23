«Светлая память»: Симоньян выразила соболезнования из-за гибели Максудова Симоньян назвала погибшего военкора Максудова храбрым человеком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в своем Telegram-канале соболезнования коллегам, родным и близким корреспондента ВГТРК Бориса Максудова, погибшего в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области. Она назвала журналиста храбрым и напомнила, что ей доводилось с ним работать.

Погиб Борис Максудов, военкор ВГТРК, — мы с ним работали. Вчера ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на журналистов, когда они снимали в Запорожской области. Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать. Светлая память храброму человеку. Искренние соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким, — написала Симоньян.

Максудов попал под обстрел со стороны ВСУ в среду, 22 ноября. По данным Министерства обороны России, по его местоположению был нанесен удар с беспилотника. В составе группы журналистов на данном участке фронта также был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.

Позднее журналист Владимир Соловьев сообщил о гибели Максудова. По его словам, корреспондент работал в зоне специальной военной операции с первых дней ее проведения. Соболезнования в связи с его гибелью выразили представитель МИД РФ Мария Захарова и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что гибель Максудова лишний раз подчеркивает опасность работы журналистом. По его словам, представители прессы являются «прямой целью» для ВСУ.