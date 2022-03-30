Светлана Журова раскрыла самый эффективный метод похудения

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась советами, которые помогут россиянам быстро привести себя в форму. По её словам, на всё уйдёт минимум месяц. Она считает, что нужно соблюдать баланс в питании, а также уделить больше времени тренировкам. Самый эффективный метод — не есть после 18:00 и бегать, рассказала NEWS.ru заслуженный мастер спорта России.

За день-два это невозможно. И даже за неделю. Как минимум нужен месяц — поэтому я не считаю, что это быстро. Быстро — это если только хирургически, но это потом восстанавливаться надо. Вообще, несомненно, это питание. Одно дело — похудеть и приобрести мышцы и фигуру, а другое дело — тебе нужно решить проблемы со здоровьем и привести себя в форму. И, несомненно, исходя из этого, — это соблюдение питания и физических нагрузок, — считает заслуженный мастер спорта России.

Депутат также призналась, что бег и правильное питание помогли ей быстро вернуть форму после родов. Она отметила, что лучше всего тренироваться на свежем воздухе.

Многое зависит от массы тела, которая есть на данный момент. Одному хватит недели посидеть на диете и похудеть, а другому — месяц и соблюдение индивидуальных программ. Но вообще я могу сказать, что самый быстрый эффективный метод — не есть после 18:00 и бегать. Это самое простое, и это может сделать каждый. Нагрузки на свежем воздухе лучше, чем нагрузки в фитнес-клубе. Я когда после родов весила 82 кг и входила в свою спортивную форму в 65 кг, то это была именно диета и очень много бега. И обратно в форму это достаточно быстро меня привело, — подытожила Журова.

Ранее нутрициолог Ева Шишова назвала простой способ похудеть, не ограничивая себя в количестве еды и не считая калории. По её словам, нужно на время отказаться от некоторых продуктов.