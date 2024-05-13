Свердловского священника добавили в список экстремистов Росфинмониторинг внес в список экстремистов свердловского священника Чарова

Священнослужитель Эдуард Чаров из Свердловской области внесен в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список размещен на сайте Росфинмониторинга. Известно, что против Чарова возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Перечень террористов и экстремистов... Чаров Эдуард Александрович, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск, — указано на сайте.

По информации СМИ, весной прошлого года священника задерживали по статье о дискредитации российской армии. После попадания в список экстремистов Чарову будет запрещено публиковать информацию в интернете, общаться с прессой и участвовать в выборах.

Кроме того, Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Надежду Кеворкову. Она ведет околорелигиозный блог, последние ее публикации были посвящены Израилю и палестино-израильскому конфликту, который она освещает более 20 лет. Статьи подозреваемой нередко публиковались в ряде запрещенных в России СМИ.

Ранее стало известно, что основателя и лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука проверят по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции. Уточняется, что в перерыве между выступлениями музыкант со сцены выразил уверенность, что «лажа может заканчиваться какой-то революцией, чем-то хорошим».