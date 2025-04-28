Свекла будет сочной без волосатости: вот как посадить для идеального урожая

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Хотите вырастить сладкую сочную свеклу без жестких волокон внутри? Узнайте, почему корнеплоды становятся волокнистыми и как это предотвратить! Соблюдая эти правила, вы получите идеальный урожай — ровные, сладкие корнеплоды без волосатости!

Причины волосатости свеклы

Недостаток влаги — при редком поливе образуются боковые корешки.

Тяжелая почва — в глинистом грунте корень ищет обходные пути.

Избыток азота — вызывает разрастание мелких корешков.

Загущенная посадка — растениям конкурируют за питание.

Как посадить свеклу для идеального урожая

Подготовьте рыхлую почву с песком и перегноем. Регулярно поливайте (3–4 раза в неделю). Прореживайте всходы (оставляйте 8–10 см между растениями). Вносите калийные удобрения (золу) для сахаристости. Выбирайте сорта «Бордо», «Детройт», «Египетская плоская».

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