Хотите вырастить сладкую сочную свеклу без жестких волокон внутри? Узнайте, почему корнеплоды становятся волокнистыми и как это предотвратить! Соблюдая эти правила, вы получите идеальный урожай — ровные, сладкие корнеплоды без волосатости!
Причины волосатости свеклы
- Недостаток влаги — при редком поливе образуются боковые корешки.
- Тяжелая почва — в глинистом грунте корень ищет обходные пути.
- Избыток азота — вызывает разрастание мелких корешков.
- Загущенная посадка — растениям конкурируют за питание.
Как посадить свеклу для идеального урожая
- Подготовьте рыхлую почву с песком и перегноем.
- Регулярно поливайте (3–4 раза в неделю).
- Прореживайте всходы (оставляйте 8–10 см между растениями).
- Вносите калийные удобрения (золу) для сахаристости.
- Выбирайте сорта «Бордо», «Детройт», «Египетская плоская».
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