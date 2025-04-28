Хотите вырастить сладкую сочную свеклу без жестких волокон внутри? Узнайте, почему корнеплоды становятся волокнистыми и как это предотвратить! Соблюдая эти правила, вы получите идеальный урожай — ровные, сладкие корнеплоды без волосатости!

Причины волосатости свеклы

  • Недостаток влаги — при редком поливе образуются боковые корешки.
  • Тяжелая почва — в глинистом грунте корень ищет обходные пути.
  • Избыток азота — вызывает разрастание мелких корешков.
  • Загущенная посадка — растениям конкурируют за питание.

Как посадить свеклу для идеального урожая

  1. Подготовьте рыхлую почву с песком и перегноем.
  2. Регулярно поливайте (3–4 раза в неделю).
  3. Прореживайте всходы (оставляйте 8–10 см между растениями).
  4. Вносите калийные удобрения (золу) для сахаристости.
  5. Выбирайте сорта «Бордо», «Детройт», «Египетская плоская».

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