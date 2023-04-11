Сведения о водительских правах и номера телефонов передадут военкоматам

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Информация о водительском удостоверении, ИНН и номере телефона вошла в список сведений для воинского учета. Об этом пишут журналисты ТАСС, ссылаясь на текст поправок, касающихся введения реестра военнообязанных. Данные, в частности, будут предоставлять вузы и работодатели. В поправках говорится, что обработка информации будет проходить с учетом требований законодательства РФ.

Документы воинского учета должны содержать следующие сведения о гражданине: сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего такой документ; страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии); идентификационный номер налогоплательщика; сведения о водительском удостоверении (при наличии); сведения об абонентском номере подвижной радиотелефонной связи (при наличии), — говорится в тексте.

Организации станут отправлять сведения о сотрудниках или студентах посредством портала государственных и муниципальных услуг. Исключением являются данные, в которых содержится государственная, коммерческая или иная тема, которая охраняется по закону.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. По словам представителя Кремля, систему необходимо модернизировать, она должна стать понятной, быстрой и информативной.

Спикер Кремля призвал «набраться терпения» в проблеме единого реестра военнообязанных, а также электронных повесток. Песков отметил, что все вопросы прояснит парламент.