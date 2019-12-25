https://static.news.ru/photo/b7dfd71a-2704-11ea-83a0-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация, что состояние здоровья народной артистки СССР Галины Волчек резко ухудшилось, не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь театра «Современник» Елена Волкова.

Она опровергла появившиеся в СМИ сведения, сказав, что состояние Волчек, напротив, стабилизировалось.

Я разговаривала с её помощницей, врачи говорят, что состояние сейчас стабилизировалось. Медики очень рассчитывают на улучшение, — приводит слова Волковой АГН «Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, режиссёр Галина Волчек госпитализирована в одну из московских клиник, сообщают Telegram-каналы.

По предварительной информации, у художественного руководителя театра «Современник» случился сердечный приступ, и она впала в кому.