Дочь и помощница мастера свечей ручной работы Аллы Павленко из Новосибирска призналась, что Елизавета II никогда не заказывала у её семьи эксклюзивные свечи. Они послали английской королеве свою продукцию в качестве подарка на 90-летие, однако после этой уловки у Павленко появилось множество новых покупателей, пишет «МК в Новосибирске».

Нет, Елизавета никогда не заказывала у нас свечи. Мы отправили ей их сами, когда ей было 90 лет, это был подарок. Её фрейлина прислала нам ответное письмо и открытку с фотографией королевы, вот и всё, — заявила Анастасия Павленко.

Королева Великобритании не делала никаких огромных заказов у новосибирского мастера свечей. Однако упоминание о связи с Букингемским дворцом попало под пристальное внимание журналистов и сделало хорошую рекламу бизнесу Павленко.

Накануне в сети появилась информация о том, что Елизавета II якобы вынуждена отказаться от поставок новосибирских свечей ручной работы из-за политической обстановки. Сообщалось, что до этого королевский двор закупал продукцию у Павленко на тысячи долларов.

Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев появилаcь на публике после того, как переболела коронавируcом. Она посетила церковную службу в память о своём cупруге, который ушёл из жизни в прошлом апреле в возрасте 99 лет.