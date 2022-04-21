Свечной мастер использовала Елизавету II для маркетингового хода
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:17, 21 апреля 2022
Царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета IIФото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Дочь и помощница мастера свечей ручной работы Аллы Павленко из Новосибирска призналась, что Елизавета II никогда не заказывала у её семьи эксклюзивные свечи. Они послали английской королеве свою продукцию в качестве подарка на 90-летие, однако после этой уловки у Павленко появилось множество новых покупателей, пишет «МК в Новосибирске».
Нет, Елизавета никогда не заказывала у нас свечи. Мы отправили ей их сами, когда ей было 90 лет, это был подарок. Её фрейлина прислала нам ответное письмо и открытку с фотографией королевы, вот и всё, — заявила Анастасия Павленко.
Королева Великобритании не делала никаких огромных заказов у новосибирского мастера свечей. Однако упоминание о связи с Букингемским дворцом попало под пристальное внимание журналистов и сделало хорошую рекламу бизнесу Павленко.
Накануне в сети появилась информация о том, что Елизавета II якобы вынуждена отказаться от поставок новосибирских свечей ручной работы из-за политической обстановки. Сообщалось, что до этого королевский двор закупал продукцию у Павленко на тысячи долларов.
Ранее королева Великобритании Елизавета II впервые за пять месяцев появилаcь на публике после того, как переболела коронавируcом. Она посетила церковную службу в память о своём cупруге, который ушёл из жизни в прошлом апреле в возрасте 99 лет.