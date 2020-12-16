Сварщик Серёга из Новосибирска обрёл себя в порноиндустрии

https://static.news.ru/photo/15134f00-406f-11eb-a216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arkadius Kozera/imagebroker.com/Global Look Press

Житель Новосибирска Сергей рассказал, как из-за коронавируса потерял работу и семью, зато нашёл себя в порноиндустрии. Теперь мужчину зовут сниматься в Калифорнию.

Сергей просит называть себя Серёга, так, говорит к нему обращаются все его друзья. По словам молодого человека, он работал сварщиком на одном из предприятий. Во время мартовского локдауна предприятие не выдержало простоя и начальство решило закрыть ИП. Затем случайно наткнулся на переписку жены с другим мужчиной, оказалось, что она ему давно изменяет. Подал на развод.

Однажды Сергей столкнулся с давней знакомой, которая набирала людей в вебкам-студию. От отчаянья он поинтересовался берут ли туда мужчин.

Оказалось, что спрос есть. В основном, на таких сайтах любуются на девушек, а вот европейцы, скажем так, не совсем правильной ориентации, могут и на мужиков клюнуть, — рассказал бывший сварщик.

По его словам, если на тебя кто-то смотрит, то на счёт капает 20 центов в минуту, примерно 5 рублей, «чем дольше держишь зрителя, тем больше зарабатываешь денег».

Мужчина сделал себе аккаунт. Сначала Серега стеснялся, потом втянулся и привык.

Недавно на него вышел фотограф из Калифорнии и предложил сделать видео в женском образе. За такую работу ему пообещали заплатить от 150 до 300 долларов за один ролик.

Мне всегда нравилась певица Мадонна, как она выглядит, как себя преподносит. Я решил воплотить её образ. Пошёл к косметологу, сделал шугаринг — ноги выбрил, потом мне визажист помогла подобрать макияж, научила быстро его наносить. Где-то месяц все заработки тратил на детали, прорабатывал образ, — отметил Сергей.

Это были самые лёгкие деньги в его жизни, но после он чувствовал себя «как кусок мяса». Сергей не намерен всю жизнь быть вебкам-моделью. В его планах накопить достаточно денег, уехать из страны и «завести нормальную семью», пишет «МК в Нососибирске».

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