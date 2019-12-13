https://static.news.ru/photo/31c38c68-1d62-11ea-98a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Николай Сванидзе прокомментровал инициативу о введении ответственности за участие в мероприятиях нежелательных в России НКО за рубежом.

По его мнению, такие идеи являются шпионофобией и недоверием к собственным гражданам, характерным для советских руководителей. Сванидзе подчеркнул, что склонность видеть в каждом иностранце угрозу и шпиона приводит, в конечном итоге, к отставанию в мире, передаёт «Интерфакс».

Чем бы это ни мотивировалось, такое постоянное усиление репрессивного пресса сильно психологически давит на общество, бьёт по образовательным программам, интеллектуальным, технологическим контактам. Это способствует в конечном счёте снижению нашей конкурентоспособности в мире. Потому что это отрезает нас от мировых образовательных процессов, бьёт по нам же, нашему собственному будущему, — резюмировал Сванидзе.

Как писал NEWS.ru ранее, депутаты Госдумы предлагают ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. С такой инициативой выступила думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.