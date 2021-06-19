Сванидзе: Талант не покидал Лысенко даже на поздних этапах жизни

https://static.news.ru/photo/5dddcdfc-d1c7-11eb-94cc-96000091f725_660.jpg Анатолий Лысенко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Высокий уровень «Общественного телевидения России» свидетельствует о том, что талант не покидал его главу Анатолия Лысенко даже на самых последних этапах жизни. Об этом NEWS.ru заявил телеведущий Николай Сванидзе.

По словам журналиста, Лысенко — один из самых ярких людей на отечественном телевидении и в российской культуре последних десятилетий. Он оставил большой след в тележурналистике и был одним из отцов-основателей отечественного телевидения.

Анатолий Григорьевич был очень творческим и талантливым человеком. Его последние место работы — «Общественное телевидение России» — очень хороший канал. На мой взгляд, это второй канал «Культура». Его интересно смотреть — он содержательный, интересный. Иными словами талант не изменял Анатолию Григорьевичу и на таком этапе его жизни, — заявил Сванидзе.

О смерти Анатолия Лысенко стало известно в воскресенье, 20 июня. Он ушёл из жизни в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Глубокие соболезнования родным и близким журналиста высказал российский президент Владимир Путин.

Лысенко с 1987 года руководил программой «Взгляд». С 13 июля 1990 года по 1996-й он был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. В конце 1990-х Лысенко занимал должность председателя комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы. В 2012 году журналист занял должность главы АНО «Общественное телевидение России».