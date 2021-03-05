Сванидзе отреагировал на приглашение скопинского маньяка на ток-шоу

https://static.news.ru/photo/295bdcce-7dc4-11eb-9db0-96000091f725_660.jpg Николай Сванидзе Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

65-летний журналист и общественный деятель Николай Сванидзе прокомментировал призыв писателя Захара Прилепина «забить телевидение досками» после приглашения скопинского маньяка Виктора Мохова на одно из ток-шоу.

Что касается приглашения маньяков на телевидение, то это тот редкий случай, когда я согласен с Прилепиным. Я бы маньяков на эфир не звал. Им нечего делать на телевидении. Мне неинтересно мнение таких людей, — рассказал журналист газете «Взгляд».

Сванидзе считает, что бороться с таким контентом бесполезно, передачи про маньяков или мужчин, которые бьют женщин и детей, интересны зрителям. Он подчеркнул, что от этого никуда не деться.

Ранее скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что после выхода из тюрьмы намерен жениться. Он уже подыскал себе потенциальную спутницу жизни. Также бывший заключённый заявил, что хочет встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения.

70-летний Мохов вышел на свободу после 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек. Маньяк оборудовал на участке своего дома подземную тюрьму и с 2000 по 2004 год удерживал в ней двух девочек, которым на момент похищения было 14 и 17 лет. Одна из них родила ему двух детей, однако Мохов отбирал новорождённых. Девочки смогли выбраться из заточения после того, как им удалось передать записку на волю.

Тем временем, как писал NEWS.ru, ведущие федеральные телеканалы открестились от участия Мохова в своих ток-шоу. Их представители подчеркнули, что Мохов не примет участие ни в одном телевизионном проекте.