https://static.news.ru/photo/36f12820-613d-11ea-8858-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: syabitova_roza/instagram.com

Соведущая программы «Давай поженимся!» сваха Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнём за сожительство без официальной регистрации брака.

Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять? И напомнить этим дочерям, что, вообще-то, они тут не в вакууме живут и что существуют матери, — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сябитова пояснила своё требование тем, что молодые россиянки «рожают не для себя, а именно для семьи» и что «разгребать придётся всей семье» в случае появления детей.

Конечно, девушке нельзя такие вещи делать и тем более рожать. Здесь половина её вины, — заключила она.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён бесплатными проститутками. По его словам, женщины «сами не понимают», что такое брак, а мужчины, живущие в гражданском браке, якобы не считают женщин за жён. Позднее священнослужитель отказался извиняться за свои слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

В Русской православной церкви тем временем заявили, что протоиерей не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом, отметили там, отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, писал NEWS.ru.