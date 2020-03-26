https://static.news.ru/photo/6934ed38-6e96-11ea-bbab-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Церемонию бракосочетания бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который находится под стражей по делу об организации преступного сообщества, перенесли из-за карантина по коронавирусу.

По словам источника в пенитенциарной системе, свадьба была намечена на 25 марта в СИЗО «Лефортово», передаёт ТАСС.

Экс-министр хотел заключить брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году Григорьева родила ему сына.

Ранее NEWS.ru писал, что Абызову продлили арест свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.

ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.