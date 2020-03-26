Церемонию бракосочетания бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который находится под стражей по делу об организации преступного сообщества, перенесли из-за карантина по коронавирусу.
По словам источника в пенитенциарной системе, свадьба была намечена на 25 марта в СИЗО «Лефортово»,
Экс-министр хотел заключить брак с бывшей стюардессой Валентиной Григорьевой. От первого брака у Абызова есть трое детей, в 2018 году Григорьева родила ему сына.
Ранее NEWS.ru писал, что Абызову продлили арест свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.
ФСБ задержала Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитил 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
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