https://static.news.ru/photo/8331c564-1a57-11ea-bc24-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне считают героями Отечества Георгия Жукова и Сергея Шойгу. Именно их фамилии назвали респонденты, отвечая на вопрос социологов.

Данные приводит ВЦИОМ. Сначала его специалисты задавали гражданам открытый вопрос, то есть людям приходилось самим называть великих военнослужащих, а потом — закрытый, то есть выбрать из предложенного списка.

В первом случае маршала Победы отметили 37% россиян. 19% назвали героем Отечества действующего министра обороны Сергея Шойгу. Следом идут Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%).

Во втором случае позиции рейтинга распределились следующим образом: Георгий Жуков — 62%, Александр Суворов — 51%, Михаил Кутузов — 42%, Константин Рокоссовский — 33% и Александр Невский — 30%. Причём Кутузова и Невского отмечали чаще люди в возрасте до 44 лет, а Жукова — россияне от 60 лет.

9 декабря в России отмечают День героев Отечества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больше половины россиян уверены, что в Конституцию РФ нужно внести поправки. За изменения Основного закона страны высказались 68% опрошенных, только 17% заявили, что менять документ не надо. Среди правок люди назвали такие, которые бы улучшали социальную политику в стране (6%), а также изменения, способные повысить уровень жизни граждан (5%).